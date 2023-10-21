У Львові забудовник зрізав майже 50 дерев на місці будівництва нового ЖК

432
Наталія Габрух
share share

У Львові на вулиці Липинського, 56 зрізали 48 дерев. На території планують звести новий житловий комплекс. Про видалення насаджень повідомили мешканці міста. Про це пише видання Tvoemisto.tv.

Як зазначив забудовник ТОВ «Автостар Девелоп», після завершення будівельних робіт він зобов’язується висадити 35 компенсаційних зелених насаджень.

В управлінні екології Львівської міської ради пояснили, що дозвіл на видалення дерев забудовнику надали 30 січня 2023 року. Зрізати 48 дерев планували ще до 1 травня 2023 року, а облаштували благоустрій та озелення натомість – до 20 грудня 2026 року.

«Ці роботи погоджені і проводяться згідно з Ордером на видалення зелених насаджень Управління екології Львова №5 від 30 січня 2023 року. Забудовником після закінчення будівельних робіт передбачено компенсаційну висадку зелених насаджень», — пояснюють в управлінні.

Після публікації новини до Tvoemisto.tv звернулася керівниця управління екології Галина Микітчак. Вона зазначила, що більшість дерев на даній ділянці були в незадовільному стані.

Відомо, що на вул. Липинського, 56 у Львові збудують комплекс будівель змішаного використання, який включатиме вбудовані квартири, торгово-офісні приміщення, апарт-готель, дворівневий паркінг та трансформаторну підстанцію.

Раніше ми писали, що стало відомо, який вигляд має новозбудований готель на площі Міцкевича у Львові.

Фото: Tvoemisto.tv.

Опубліковано: 21 жовтня 2023
share share
На Київщині для літніх переселенців відкрили «Чудо містечко» На Київщині для літніх переселенців відкрили «Чудо містечко» На Позняках зʼявився мурал, присвячений воїнам-добровольцям На Позняках зʼявився мурал, присвячений воїнам-добровольцям В «Українському домі» відкрилася виставка сучасних плакатів до відомих українських фільмів В «Українському домі» відкрилася виставка сучасних плакатів до відомих українських фільмів У КМВА розповіли, з чого складається ППО Києва У КМВА розповіли, з чого складається ППО Києва Американський благодійник викупив ЖК у Софіївській Борщагівці для постраждалих від війни Американський благодійник викупив ЖК у Софіївській Борщагівці для постраждалих від війни Для будівництва нової школи і дитсадка у Ворзелі можуть вирубати близько 300 дерев Для будівництва нової школи і дитсадка у Ворзелі можуть вирубати близько 300 дерев Уряд вніс зміни до правил дорожнього руху: що потрібно знати Уряд вніс зміни до правил дорожнього руху: що потрібно знати Якої фірми вибрати варильну поверхню - рейтинг виробників Якої фірми вибрати варильну поверхню - рейтинг виробників
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.