У Львові забудовник зрізав майже 50 дерев на місці будівництва нового ЖК

У Львові на вулиці Липинського, 56 зрізали 48 дерев. На території планують звести новий житловий комплекс. Про видалення насаджень повідомили мешканці міста. Про це пише видання Tvoemisto.tv.

Як зазначив забудовник ТОВ «Автостар Девелоп», після завершення будівельних робіт він зобов’язується висадити 35 компенсаційних зелених насаджень.

В управлінні екології Львівської міської ради пояснили, що дозвіл на видалення дерев забудовнику надали 30 січня 2023 року. Зрізати 48 дерев планували ще до 1 травня 2023 року, а облаштували благоустрій та озелення натомість – до 20 грудня 2026 року.

«Ці роботи погоджені і проводяться згідно з Ордером на видалення зелених насаджень Управління екології Львова №5 від 30 січня 2023 року. Забудовником після закінчення будівельних робіт передбачено компенсаційну висадку зелених насаджень», — пояснюють в управлінні.

Після публікації новини до Tvoemisto.tv звернулася керівниця управління екології Галина Микітчак. Вона зазначила, що більшість дерев на даній ділянці були в незадовільному стані.

Відомо, що на вул. Липинського, 56 у Львові збудують комплекс будівель змішаного використання, який включатиме вбудовані квартири, торгово-офісні приміщення, апарт-готель, дворівневий паркінг та трансформаторну підстанцію.

Раніше ми писали , що стало відомо, який вигляд має новозбудований готель на площі Міцкевича у Львові.

Фото: Tvoemisto.tv.