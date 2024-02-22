Києво-Могилянська академія готуватиме фахівців для відбудови регіонів, постраждалих від війни

У Києво-Могилянській академії готуватимуть фахівців для відбудови зруйнованих війною українських громад.

Відповідний меморандум виш підписав із ГО “Маріуполь Реборн” і Маріупольською міськрадою.

Головна мета співпраці — створення наукового продукту, алгоритму відродження громад. Для цього проводитимуть форуми, робочі групи, науково-практичні конференції, проєкти й заходи.

“Ми зараз намагаємося створювати спеціальні освітні програми, які стосуються ветеранів, стосуються відродження України. І про повоєнне відродження України треба думати зараз. І я думаю, дуже добре, що ми сьогодні підписуємо цей Меморандум саме в контексті розвитку Маріуполя. Хоча ця програма буде розрахована не лише на тих фахівців, хто буде займатися Маріуполем. Це буде набагато ширша програма”, — зазначив Президент Національного Університету “Києво-Могилянська Академія” Сергій Квит.

Меморандум є частиною проєкту Academy Mariupol Reborn. За час роботи над програмою відновлення Маріуполя команда зіштовхнулася із запитами від українських громад на обмін досвідом і використання експертиз. Тому вирішила розширити географію, аби скласти ці напрацювання в чіткий план дій для кожної громади.

У межах співпраці проведуть моніторинг проблемних питань, з якими зіштовхуються громади через виклики війни, а потім сформують пропозиції щодо їхнього вирішення. Водночас ГО “Маріуполь Реборн” поділиться власним досвідом розроблення Плану відродження з іншими зруйнованими чи окупованими громадами.

Раніше ми писали, що Італія виділить 45 млн євро на відбудову історичного центру Одеси.

Фото: ГО “Маріуполь Реборн”