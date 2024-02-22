У Гуляйполі на Запоріжжі росіяни зруйнували старовинний паровий млин “Надія”

Під час чергового обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі росіяни зруйнували пам’ятку ХІХ століття — паровий млин “Надія” 1894 року.

Про це повідомили в ГО “Гуляйпільські старожитності”.

“Одна з найвизначніших та найупізнаваніших споруд історичного Гуляйполя, та один із кращих зразків промислової архітектури Запорізького регіону загалом — паровий млин «Надія» 1894 року сьогодні вночі був зруйнований росіянами в результаті потужної нічної атаки”, - йдеться у повідомленні.

Паровий млин не вперше потрапляє під російські обстріли. Він уже зазнавав пошкоджень через обстріли в червні 2022-го та липні 2023 року. Тепер будівля майже вщент зруйнована.

Млин “Надія” збудував у 1894 році купець Самсон Саксаганський. У 1908-му його викупив меноніт Давід Шредер. Через 4 роки до парового двигуна приєднали генератор, який давав електрику на 12 ліхтарів. Так млин став першою електростанцією Гуляйполя. У 1915 році він перейшов у власність акціонерного товариства "Кємах". З радянських часів і до повномасштабного вторгнення росії будівля функціонувала як млин.

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Фото: ГО “Гуляйпільські старожитності”