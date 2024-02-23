На Татарці горіла історична будівля кінця XIX століття

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Ірина Маймур
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Ввечері 22 лютого в провулку Айвазовського, 5 горів будинок кінця ХІХ століття.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Пожежа сталася на 2 поверсі будівлі з розповсюдженням на дах, повідомили в ДСНС. Загоряння ліквідували о 22:04.

Свого часу споруда належала міщанину О. Бабарикіну. Будівля є характерним зразком історичної забудови місцевості Татарка. Попри це, вона не має статусу пам’ятки.

“Сьогодні, тут, на Татарці майже всецільно сучасна забудова, висотки, хрущівки, панельки… і 26-поверховий Hennesi-house”, — зазначає Перов.

Донедавна в будівлі працювала комунальна ветеринарна клініка. Потім вона закрилася, а комунальне приміщення здали в оренду.

Активіст прогнозує, що тепер, імовірно, будинок приватизують і побудують на його місці ЖК.

Раніше ми писали, що полтавські активісти збирають кошти на реставрацію старовинних дверей.

Фото: Дмитро Перов; ДСНС

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Опубліковано: 23 лютого 2024
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