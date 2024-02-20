Полтавські активісти збирають кошти на реставрацію старовинних дверей

Полтавські активісти знайшли на вулиці Магдебурзького права столітні двері і планують їх відреставрувати.

Про це пише “Зміст”.

На думку активістів, браму виготовили на початку 20 століття. Волонтери готують її до реставрації. Щоб зібрати кошти на відновлення, активісти запустили збір. Підтримати його можна за посиланням.

Адміністраторка спільноти stock.arch Аліна Янко виклали у соцмережі декілька варіантів ескізів відновлення дверей. У коментарях до публікації полтавцям пропонують обрати той, який їм більше до вподоби.

Нині активісти шукають локацію, де можна було б встановити відреставровану браму.

Раніше ми писали, що в Одесі відреставрували дерев’яні двері кінця ХІХ століття.

Фото: “Це Полтава”