“Будинок-літак” на Арсенальній очистили від незаконної реклами: фото

Комунальники демонтували рекламу з “будинку-літака” на вулиці Мазепи, 3. Він є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”.

Будівлю звели у 30-х роках XX століття. Архітектурний ансамбль споруди був містобудівною домінантою панорами правобережжя Києва XX століття.

Загалом на локації демонтували 25 незаконних конструкцій загальною площею 65 м².

Комунальники нагадали, що на будинках, які належать до архітектурної спадщини місцевого або національного значення, розміщення вивісок або рекламних засобів можливе лише у вигляді окремих об’ємно-просторових літер без підложки.

Раніше ми писали, що Будинок художника та офіс на Берестейському проспекті очистили від незаконної реклами.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”