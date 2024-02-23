“Будинок-літак” на Арсенальній очистили від незаконної реклами: фото

815
Ірина Маймур
share share

Комунальники демонтували рекламу з “будинку-літака” на вулиці Мазепи, 3. Він є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”.

Будівлю звели у 30-х роках XX століття. Архітектурний ансамбль споруди був містобудівною домінантою панорами правобережжя Києва XX століття.

Загалом на локації демонтували 25 незаконних конструкцій загальною площею 65 м².

Комунальники нагадали, що на будинках, які належать до архітектурної спадщини місцевого або національного значення, розміщення вивісок або рекламних засобів можливе лише у вигляді окремих об’ємно-просторових літер без підложки.

Раніше ми писали, що Будинок художника та офіс на Берестейському проспекті очистили від незаконної реклами.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”

Як вам результат роботи комунальників?
Опубліковано: 23 лютого 2024
share share
У Києві демонтували МАФи біля метро “Либідська” У Києві демонтували МАФи біля метро “Либідська” Будинок Саксаганського планують відреставрувати за понад 12 млн гривень Будинок Саксаганського планують відреставрувати за понад 12 млн гривень Київська книгарня Readellion здобула архітектурну премію Building Of The Year 2024 Київська книгарня Readellion здобула архітектурну премію Building Of The Year 2024 Пасажирів, які запізнилися на поїзд через протести в Польщі, "Укрзалізниця" довезе наступними рейсами Пасажирів, які запізнилися на поїзд через протести в Польщі, "Укрзалізниця" довезе наступними рейсами
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.