Будинок художника та офіс на Берестейському проспекті очистили від незаконної реклами

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Ірина Маймур
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Будинок художника на Львівській площі та офісний центр на Берестейському проспекті очистили від незаконних рекламних конструкцій.

Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА.

Загалом з будівель зняли 30 незаконних рекламних конструкцій.

“Банери, які розміщувалися на найвищих поверхах офісного будинку поруч із Берестейським проспектом, були одними з найскладніших для доступу. Однак наші фахівці провели успішну роботу на цій локації та виконали очищення фасадів від незаконної реклами”, – зазначили у “Київрекламі”.

Раніше ми писали, що біля станцій метро "Почайна" й "Мінська" демонтували понад 60 МАФів та наметів.

Фото: Управління з питань реклами КМДА

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Опубліковано: 16 лютого 2024
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