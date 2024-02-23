Готель “Козацький” на Майдані збираються приватизувати

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Ірина Маймур
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Кабмін забрав у Міноборони й передав Фонду державного майна для приватизації тризірковий готель “Козацький” на Майдані Незалежності.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Передано єдиний майновий комплекс державного підприємства «Готель “Козацький” Міністерства оборони України зі сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Фонду державного майна у звʼязку з прийняттям рішення про його приватизацію”, — написав Мельничук.

Попри розташування в центрі Києва, готель приносив мало прибутку: у 2021 році — менш ніж 1 млн грн. У 2022 році став глибоко збитковим — понад 8 млн грн, пише LIGA.Бізнес.

У готелі 126 номерів. Він має ресторан, кав’ярню, п’ять залів для конференцій та банкетів. “Козацький” звели в 1979–1983 роках на місці двоповерхового “будинку Гудовского”.

Раніше ми писали, що готель “Україна” на Майдані Незалежності планують продати за понад млрд гривень.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 23 лютого 2024
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