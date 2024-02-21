Готель “Україна” на Майдані Незалежності планують продати за понад млрд гривень

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Ірина Маймур
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Фонд держмайна України оцінив київський готель “Україна” в понад мільярд гривень і планує виставити його на приватизацію наприкінці літа.

Про це повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль у інтервʼю Mind.ua.

“Ми вже завершили процедуру оцінки готелю — це 1,039 млрд грн без ПДВ. Готуємося наразі до аукціону, який плануємо наприкінці літа — можливо, навіть зайдемо у III квартал”, — повідомив Коваль.

За його словами, нині готель функціонує краще, ніж рік тому. Це пояснюють більшою кількістю гостей і конференцій — їх проводять не менше 15 на місяць.

У Фонді держмайна зазначають зацікавленість до об’єкту з боку іноземних операторів готельного ринку. Іноземці розглядають готель як перспективну "п’ятірку" (наразі він має чотири зірки).

Раніше ми писали, що готель "Україна" планують віддати на приватизацію. Він накопичив понад 45 млн боргів.

Фото: Віталій Ковал

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Опубліковано: 21 лютого 2024
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