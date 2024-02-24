Місцеві жителі вкотре зібралися проти забудови Солом'янського ландшафтного парку: що відомо

В Києві місцеві жителі зібралися, щоб протестувати проти знищення Солом'янського Ландшафтного Парку.

Про це повідомляє громадська організація “Збережемо Солом’янський парк”.

Цього тижня кияни вже збиралися біля будівельної техніки яку сюди завезли на минулих вихідних. Місцеві мешканці обурені завезенням техніки прямо на територію парку разом з будівельними матеріалами. При цьому ключові алеї в парку перекриті для відвідувачів.

За словами забудовника, який веде будівництво комплексу CitiZen, він має плани на території парку прокласти ЛЕП під землю.

Наразі активістам на адвокатський запит вдалося отримати документи згідно з якими відбуваються роботи в парку, а також план траси ЛЕП, яку мають намір прокласти парком.

За словами активістів траса ЛЕП має пройти повністю через аллею на якій зараз розпиляли асфальт.

Активісти переймаються щодо вирубування дерев у парку. Вони отримали акт №234 виданий 5 листопада 2020 року щодо обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню через прокладання кабелю.

Термін дії акту сплив в 2022 році, що, як зазначає громадськість, не дає права забудовникові видаляти зелені насадження.

Нагадаємо, що раніше у Солом’янському ландшафтному парку масово вирубали дерева . Це було пов’язано з навалою шкідників, як зазначили в КП УЗН Соломʼянського району.

Раніше ми писали, що замовник будівництва заперечує, що веде роботи у Солом’янському ландшафтному парку .

Фото: громадська організація “Збережемо Солом’янський парк”