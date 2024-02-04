У Солом’янському ландшафтному парку масово вирубали дерева: причина

У Солом’янському ландшафтному парку масово вирубали дерева. Це пов’язано з навалою шкідників.

Про це повідомляє КП УЗН Соломʼянського району.

Восени 2023 року представниками Головного управління Держпродспоживслужби в межах Солом’янського ландшафтного парку виявлено ураження дерев вузькозлаткою ясеневою смарагдовою. У звʼязку з цим запроваджено карантинний режим на території парку.

«Вузькозлатка ясенева смарагдова відноситься до групи агресивних стовбурових шкідників, здатних заселяти живі, неослаблені дерева, що неминуче приводить їх до загибелі. Шкідливість вузькозлатки загрозливо велика», — повідомляють у КП УЗН Соломʼянського району.

За словами комунальників традиційні хімічні методи захисту не дають необхідного результату і не дозволяють зупинити подальше поширення шкідника. Єдиним способом знищення златки на даний момент залишається вирубка і знищення уражених дерев.

«Видалення дерев на території Ландшафтного парку є фітосанітарним заходом з локалізації та ліквідації вогнища карантинного організму. Нам дійсно шкода кожне дерево, але якщо не виконати ці роботи зараз, масштаби ураження будуть тільки збільшуватися», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Київській області масово вирубали дерева в заповідному парку .

Фото: КП УЗН Соломʼянського району