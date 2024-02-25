У Вишгороді відкрили меморіал “Хрест Героїв” до другої річниці повномасштабного вторгнення

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Наталія Габрух
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У Вишгороді Київської області відкрили меморіальний комплекс “Хрест Героїв”, який вшановує пам'ять воїнів, що поклали свої життя в боротьбі за Україну, а також усіх, хто продовжує захищати країну від російської агресії.

Про це повідомляє Вишгородська міська рада.

“Меморіал створений для того, щоб кожен з нас мав місце, аби зупинитись, подумати. Він має стати місцем пам’яті тих, хто світлом своєї душі освітлює шлях усім нам у найтемніші часи”, — підкреслив т. в. о. Міністра культури України Ростислав Карандєєв.

Місцем встановлення меморіалу не випадково обрано Вишгород, адже саме тут у 2022 році було збито перші ворожі гвинтокрили та зупинено російські танки, які просувалися на Київ.

Меморіал створено на зразок козацького хреста, розділеного на три сегменти. Відвідувачі мають можливість увійти до внутрішньої частини ”Хреста Героїв” з будь-якого з чотирьох напрямків світу.

“Хрест Героїв” створено виключно за приватний кошт без залучення державного фінансування.

Раніше ми писали, дивіться, як виглядатиме меморіальний комплекс, який створять у школі села Ягідне.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 25 лютого 2024
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