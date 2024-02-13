Дивіться, як виглядатиме меморіальний комплекс, який створять у школі села Ягідне

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Наталія Габрух
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Оголосили переможця проєкту на найкращу концепцію меморіалу в селі Ягідне, що на Чернігівщині. Перемогу здобуло архітектурне бюро Derbin Arch.

Про це повідомляє голова агентства відновлення та інфраструктурних проєктів Мустафа Найєм.

За його словами до складу журі увійшли архітектори, представники громади, місцевої влади, члени національної спілки архітекторів України. На їхню думку, пропозиція Derbin Arch є найкращою з усіх представлених.

“Архітектори створили візуальний образ куба, через який сочиться вода. Куб втілює всі страждання та страхи війни. Вода — це сльози, які пролили жителі Ягідного. Будівля школи повністю збережена, за винятком центральної частини, як можливість рухатися далі і формувати нові сенси. Прогулянкова алея, що в’ється навколо комплексу — це символ ріки і спокою”, — пише Мустафа Найєм.

Перед входом до будівлі розмістять залишки зруйнованої техніки. Це стане початком експозиції. Після цього можна буде спуститися до підвалу або піднятися на другий поверх до експозиційного простору і завершити огляд на даху на оглядовому майданчику. Серед меморіальних експонатів: місця страт та поховань місцевих жителів, залишки трофейної техніки, капонірів, місць фортифікаційних укріплень окупантів.

“Проєкт передбачає створення нового простору, який може бути корисним для громади. Всередині буде лекторій, адміністративний блок, місце для соціального підприємництва та психологічної реабілітації”, — зазначає Мустафа Найєм.

Як відомо, під час окупації села Ягідне в березні 2022 року російські військові закрили у підвалі школи близько 350 людей. Серед них були 70 дітей, зокрема немовлята. Люди перебували у нестерпних умовах — без сонячного світла, їжі, води, можливості лягти — майже місяць. 11 осіб померли.

Раніше ми писали, що Рада затвердила розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатному.

Фото: Derbin Arch

А вам подобається проєкт меморіалу в селі Ягідне?
Опубліковано: 13 лютого 2024
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