Дивіться, який громадський простір із мультимедійними зонами можуть облаштувати у Львові

У ЛКП “Інститут просторового розвитку” показали оновлений проєкт реконструкції вулиці Людкевича у Львові. Її хочуть поділити на дві функціональні частини: пішохідну з паркуванням та громадський простір із відпочинковими та мультимедійними зонами.

Оскільки вулиця пов’язана з творчістю українського композитора Станіслава Людкевича, то, відповідно, весь простір передбачають зробити додатковим “майданчиком” для розвитку музею, який тут розташований.

Простір має стати візуально ідентичним до характеру творчості митця, зокрема його кантати-симфонії “Кавказ”.

На вході до скверу пропонують розташувати стелу, виконана з бетону та металу й доповнену великим каменем-валуном. Простір скверу хочуть побудувати за принципом камерного простору. Також поряд із місцями відпочинку планують створити мультимедійні зони, де кожен охочий міг би переглянути чи прослухати аудіо- та відеоматеріали, присвячені життю і творчості композитора за допомогою QR-кодів.

Під час облаштування вулиці використовуватимуть природні матеріали. Автентичну бруківку, якою вимощена вулиця, обіцяють зберегти. Простір планують доповнити сучасними вуличними меблями і новими зеленими насадженнями.

Проєкт також передбачає заміну всіх підземних комунікацій та облаштування зовнішнього освітлення.

Зазначимо, що попередній проєкт реконструкції розробляли в 2020 році. Планували, що вартість облаштування простору становитиме 16 млн гривень.

Раніше ми писали, що у Львові збудують перший перехоплювальний паркінг. Його профінансує забудовник.

Фото: ЛКП “Інститут просторового розвитку”