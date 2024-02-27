Дивіться, який громадський простір із мультимедійними зонами можуть облаштувати у Львові

204
Ірина Маймур
share share

У ЛКП “Інститут просторового розвитку” показали оновлений проєкт реконструкції вулиці Людкевича у Львові. Її хочуть поділити на дві функціональні частини: пішохідну з паркуванням та громадський простір із відпочинковими та мультимедійними зонами.

Оскільки вулиця пов’язана з творчістю українського композитора Станіслава Людкевича, то, відповідно, весь простір передбачають зробити додатковим “майданчиком” для розвитку музею, який тут розташований.

Простір має стати візуально ідентичним до характеру творчості митця, зокрема його кантати-симфонії “Кавказ”.

На вході до скверу пропонують розташувати стелу, виконана з бетону та металу й доповнену великим каменем-валуном. Простір скверу хочуть побудувати за принципом камерного простору. Також поряд із місцями відпочинку планують створити мультимедійні зони, де кожен охочий міг би переглянути чи прослухати аудіо- та відеоматеріали, присвячені життю і творчості композитора за допомогою QR-кодів.

Під час облаштування вулиці використовуватимуть природні матеріали. Автентичну бруківку, якою вимощена вулиця, обіцяють зберегти. Простір планують доповнити сучасними вуличними меблями і новими зеленими насадженнями.

Проєкт також передбачає заміну всіх підземних комунікацій та облаштування зовнішнього освітлення.

Зазначимо, що попередній проєкт реконструкції розробляли в 2020 році. Планували, що вартість облаштування простору становитиме 16 млн гривень.

Раніше ми писали, що у Львові збудують перший перехоплювальний паркінг. Його профінансує забудовник.

Фото: ЛКП “Інститут просторового розвитку”

Як вам візуалізації?
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 27 лютого 2024
share share
Дизайнери створили безкоштовні шрифти, присвячені станціям київського метро Дизайнери створили безкоштовні шрифти, присвячені станціям київського метро В Києві будуть евакуйовувати автівки, припарковані на велодоріжках В Києві будуть евакуйовувати автівки, припарковані на велодоріжках Цьогоріч розпочнуть будівництво євроколії від польського кордону до Львова Цьогоріч розпочнуть будівництво євроколії від польського кордону до Львова Ресторатор Алекс Купер годує у своїх ресторанах “Шалом” та ”Селям” за донат на ЗСУ Ресторатор Алекс Купер годує у своїх ресторанах “Шалом” та ”Селям” за донат на ЗСУ
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.