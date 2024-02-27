Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю українських товарів

425
Ірина Маймур
share share

Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції. Це відбуватиметься в межах програми “Купуй українське”.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

Гроші повертатимуть на спеціальну картку.

Президент повідомив, що дав відповідне доручення уряду, і наразі програму розробляють. Вона має запрацювати до кінця 2024 року.

За словами Зеленського, мета програми в тому, “щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні”.

“Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні”, — зазначив президент.

Раніше ми писали, що про український ресторан Veselka у Нью-Йорку зняли документальний фільм.

Фото: Gustavo Fring/Pexels

Як вам ініціатива української влади?
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 27 лютого 2024
share share
Дизайнери створили безкоштовні шрифти, присвячені станціям київського метро Дизайнери створили безкоштовні шрифти, присвячені станціям київського метро В Києві будуть евакуйовувати автівки, припарковані на велодоріжках В Києві будуть евакуйовувати автівки, припарковані на велодоріжках Цьогоріч розпочнуть будівництво євроколії від польського кордону до Львова Цьогоріч розпочнуть будівництво євроколії від польського кордону до Львова Дивіться, який громадський простір із мультимедійними зонами можуть облаштувати у Львові Дивіться, який громадський простір із мультимедійними зонами можуть облаштувати у Львові
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.