Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю українських товарів

Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції. Це відбуватиметься в межах програми “Купуй українське”.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

Гроші повертатимуть на спеціальну картку.

Президент повідомив, що дав відповідне доручення уряду, і наразі програму розробляють. Вона має запрацювати до кінця 2024 року.

За словами Зеленського, мета програми в тому, “щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні”.

“Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні”, — зазначив президент.

Раніше ми писали, що про український ресторан Veselka у Нью-Йорку зняли документальний фільм.