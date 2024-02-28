Мапа вбиралень і QR-квитки у швидкому доступі зʼявились у застосунку “Київ Цифровий”

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Ірина Маймур
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Застосунок “Київ Цифровий” оновили. Там з’явилося 5 нових функцій.

Про це повідомив заступник мера столиці та керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.

Тепер у додатку можна створювати QR-квитки через панель швидкого доступу на головному екрані.

Вхід до застосунку став безпечнішим: окрім sms, для авторизації можна вибрати опцію телефонного дзвінка.

Також зʼявилась мапа міських вбиралень, що доступна в офлайн-режимі.

До того ж у додатку спростили поповнення транспортної картки: там розмежували розділи “Проїзні” та “Поїздки”. Також зʼявилася можливість ділитися новинами, які користувачі отримують у пуш-сповіщеннях.

Раніше ми писали, що в застосунку “Київ Цифровий” зʼявляться нові послуги, зокрема, програми з підтримки ментального здоровʼя.

Фото: Фото: Юрій Свиридюк / Суспільне

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Опубліковано: 28 лютого 2024
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