Кияни просять дозволити проїзд в метро з собаками — петиція

На сайті електронних петицій Київської міськради зʼявилось звернення з проханням дозволити проїзд з собаками у метро.

Наразі у столичному метрополітені дозволено перевозити лише дрібних тварин та птахів у клітках. У іншому ж громадському транспорті дозволяють перевозити собак за наявності повідця та намордника.

Авторка петиції просить дозволити проїзд із собаками в метро, за умов дотримання безпеки та санітарних норм для оточуючих громадян.

Натомість у інших країнах, зокрема США, Великій Британії, Франції, Іспанії, дозволяється їздити з чотирилапими у підземці, в деяких навіть безоплатно.

Раніше ми писали, що в Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття .