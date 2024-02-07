Кияни просять дозволити проїзд в метро з собаками — петиція
На сайті електронних петицій Київської міськради зʼявилось звернення з проханням дозволити проїзд з собаками у метро.
Наразі у столичному метрополітені дозволено перевозити лише дрібних тварин та птахів у клітках. У іншому ж громадському транспорті дозволяють перевозити собак за наявності повідця та намордника.
Авторка петиції просить дозволити проїзд із собаками в метро, за умов дотримання безпеки та санітарних норм для оточуючих громадян.
Натомість у інших країнах, зокрема США, Великій Британії, Франції, Іспанії, дозволяється їздити з чотирилапими у підземці, в деяких навіть безоплатно.
Раніше ми писали, що в Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття.
Фото: ONUR KURT/Unsplash
Опубліковано: 07 лютого 2024