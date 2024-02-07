Кияни просять дозволити проїзд в метро з собаками — петиція

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Наталія Габрух
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На сайті електронних петицій Київської міськради зʼявилось звернення з проханням дозволити проїзд з собаками у метро.

Наразі у столичному метрополітені дозволено перевозити лише дрібних тварин та птахів у клітках. У іншому ж громадському транспорті дозволяють перевозити собак за наявності повідця та намордника.

Авторка петиції просить дозволити проїзд із собаками в метро, за умов дотримання безпеки та санітарних норм для оточуючих громадян.

Натомість у інших країнах, зокрема США, Великій Британії, Франції, Іспанії, дозволяється їздити з чотирилапими у підземці, в деяких навіть безоплатно.

Раніше ми писали, що в Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття.

Фото: ONUR KURT/Unsplash

Як вважаєте, чи варто дозволити проїзд з собаками у метро?
Опубліковано: 07 лютого 2024
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