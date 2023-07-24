Тайвань виділить 2,5 млн доларів на добудову моста-хвилі

Тайвань виділить 2,5 мільйона доларів США на будівництво мосту, що дозволить дістатися до Оболонського острова міста.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Тайваню.

Раніше ми писали, що метрополія Великого Парижа виділила 19 496 412,0 грн на продовження будівництва пішохідного моста-хвилі на Оболоні.

Нагадаємо, що міст-хвилю на Оболоні виготовлять із металу з «Азовсталі . Міст складатиметься з п’яти хвиль. Його довжина — 160 метрів, а ширина — 4 метри. Міст буде підсвічуватись різними кольорами. Окрім того, на ньому вмикатиметься музика, коли на мосту збереться певна кількість людей.