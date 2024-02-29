В Україні створили онлайн-мапу з книгарнями

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Ірина Маймур
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Український інститут книги створив інтерактивну мапу книгарень країни. Мапа доступна за посиланням.

Про це повідомляє Український інститут книги.

Мета створення мапи — сприяти популяризації читання та наблизити книжку до українського читача.

Нині туди внесли лише книгарні. Їх станом на 28 лютого 447. Надалі планують додавати на мапу інформацію про літературні музеї та книжкові фестивалі.

Долучатися до доповнення мапи може кожен охочий. Для цього треба надіслати інформацію на пошту: vira.karasjova@ubi.org.ua. У темі листа просять зазначати "Інтерактивна мапа".

Мапу створила студентка Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Шевченка Катерина Плевако під керівництвом фахівчині Українського інституту книги Віри Карасьової.

Раніше ми писали, що в Києві запрацювала книгарня-кав’ярня “Сенс на Хрещатику”.

Фото: Radu Marcusu/Unsplash

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Опубліковано: 29 лютого 2024
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