Київрада заборонила джипінг на заповідних територіях міста

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Ірина Маймур
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Київрада заборонила проведення змагань та перегонів на джипах і квадроциклах у межах об’єктів природно-заповідного фонду міста.

Відповідне рішення підтримали 69 депутатів, повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

“Така заборона — перша в Україні, підтримана міською радою — значно посилить охорону об’єктів та територій природно-заповідного фонду столиці. Наразі над подібним працює ВР та Міндовкілля для всієї держави”, — зазначила Семенова.

За її словами, найбільше в Києві від джипінгу постраждали заказники Муромець-Лопуховате та Осокорківські Луки.

Раніше ми писали, що Міндовкілля розробило законопроєкт, що заборонить «джипінг» у заповідних зонах. Його підтримав Кабінет міністрів.

Фото: Ксенія Семенова

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Опубліковано: 29 лютого 2024
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