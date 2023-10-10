В Україні планують заборонити «джипінг» у заповідних зонах

Пересування на джипах, ендуро-мотоциклах, квадроциклах, багі наносить значної шкоди довкіллю. У зв’язку з цим Міндовкілля розробило законопроєкт, що заборонить «джипінг» у заповідних зонах.

Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля.

Проєкт документа вводить заборону проїзду автомобілів по територіях об’єктів природно-заповідного фонду. Проте, заборона не стосуватиметься доріг загального користування, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, а також автомобільних доріг на приватних територіях.

«Це допоможе захистити біорізноманіття від знищення та хімічних забруднень, шумів та вібрацій, які спричиняють автомобілі», — повідомляють у Міндовкіллі.

Законопроєкт підтриманий природоохоронними громадськими організаціями. Попереду — процедура погодження з центральними органами влади.

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