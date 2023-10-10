В Україні планують заборонити «джипінг» у заповідних зонах

43
Наталія Габрух
share share

Пересування на джипах, ендуро-мотоциклах, квадроциклах, багі наносить значної шкоди довкіллю. У зв’язку з цим Міндовкілля розробило законопроєкт, що заборонить «джипінг» у заповідних зонах.

Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля.

Проєкт документа вводить заборону проїзду автомобілів по територіях об’єктів природно-заповідного фонду. Проте, заборона не стосуватиметься доріг загального користування, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, а також автомобільних доріг на приватних територіях.

«Це допоможе захистити біорізноманіття від знищення та хімічних забруднень, шумів та вібрацій, які спричиняють автомобілі», — повідомляють у Міндовкіллі.

Законопроєкт підтриманий природоохоронними громадськими організаціями. Попереду — процедура погодження з центральними органами влади.

Раніше ми писали, що Київрада надала охоронного статусу чотирьом ботанічними пам’яткам природи.


Фото: Elievan Junior/Unsplash.

Опубліковано: 10 жовтня 2023
share share
Біля Софійської площі відкрилася нова "Книгарня Є" Біля Софійської площі відкрилася нова "Книгарня Є" Balbek Bureau запускають проєкт з відбудови українських сіл: як долучитися Balbek Bureau запускають проєкт з відбудови українських сіл: як долучитися На Русанівській набережній відкрився новий заклад мережі Doggeriz На Русанівській набережній відкрився новий заклад мережі Doggeriz На Netflix покажуть прем’єру українського серіалу про перші дні вторгнення На Netflix покажуть прем’єру українського серіалу про перші дні вторгнення У Києві з'явився мурал, присвячений проблемі домашнього насильства У Києві з'явився мурал, присвячений проблемі домашнього насильства Мартіні, Веспер, Казино Рояль: що та як п’є Джеймс Бонд Мартіні, Веспер, Казино Рояль: що та як п’є Джеймс Бонд Громаді Києва повернуть 4 га землі, на якій будують ЖК «Академ-Квартал» Громаді Києва повернуть 4 га землі, на якій будують ЖК «Академ-Квартал» На Київщині суд повернув у власність держави частину ландшафтного парку "Трахтемирів" На Київщині суд повернув у власність держави частину ландшафтного парку "Трахтемирів"
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.