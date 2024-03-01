Київрада передала від забудову флігель садиби Мекленбурга 1895 року

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Ірина Маймур
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Депутати Київради підтримали передачу під забудову флігеля садиби Мекленбурга 1895 року. Будівля розташована на вулиці Богдана Хмельницького, 34Б.

Про це повідомили в пам’яткоохоронній спільноті “Цегла”.

Зазначається, що землю під флігелем передали в оренду компанії “ВІТ-ПЛЮС” для будівництва адміністративних будівель та офісних приміщень. Відповідне рішення підтримали 63 зі 120 депутатів.

“ВІТ-ПЛЮС” належить братові міського голови Володимиру Кличку. Поруч із садибою розташований готель Володимира – 11 Mirrors.

Флігель садиби Мекленбурга – характерний зразок житлового флігеля типової міської садиби 19 – 20 ст., елемент традиційного міського середовища.

Раніше ми писали, що Київрада передала під забудову три будівлі кінця 19 століття.

Фото: “Цегла”

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Опубліковано: 01 березня 2024
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