В Італії засудили чоловіка, який власноруч збудував «давньоримський амфітеатр» і 20 років водив туди туристів

В Італії засудили 69-річного Франко Малоссо, який понад 20 років водив туристів до власноруч збудованого «давньоримського амфітеатру» та продавав квитки за €40. Про це повідомляє Euronews.

Чоловік стверджував, що виявив споруду поблизу міста Віченца після зсуву ґрунту у 2005 році. За його словами, так званий Берикський морський амфітеатр був збудований у 393 році нашої ери й нібито є одним із найстаріших та найбільших римських амфітеатрів.

Малоссо також розповідав відвідувачам, що тут бував Юлій Цезар після повернення з Єгипту разом із Клеопатрою, а в місцевій церкві жила Джульєтта Капулетті — героїня трагедії Вільяма Шекспіра.

Крім того, чоловік представлявся філантропом, підприємцем і диригентом оркестру та навіть переконав місцеву владу включити «пам'ятку» до туристичного путівника.

Підозри щодо справжності амфітеатру виникли у 2016 році. Археологи, яких залучили правоохоронці, з'ясували, що «антична» споруда містить скловолокно, пап'є-маше, сучасну штукатурку та інші матеріали, які датуються початком 2000-х років.

Супутникові знімки також показали, що спочатку Малоссо вирівняв пагорб, а вже потім звів на ньому фальшивий амфітеатр.

Дослідники звернули увагу й на численні історичні невідповідності. Зокрема, Юлій Цезар помер приблизно за чотири століття до дати, яку чоловік називав роком будівництва споруди. А події трагедії «Ромео і Джульєтта» Шекспіра відбуваються у Вероні, а не у Віченці.

Суд визнав Малоссо винним у незаконному будівництві, підробці творів мистецтва та створенні об'єктів без відповідних дозволів. Його засудили до двох років і чотирьох місяців ув'язнення та оштрафували на €3 тисячі.

Окремо муніципалітет Аркуньяно подав проти чоловіка цивільний позов на €560 тисяч, вимагаючи відшкодувати завдані збитки.