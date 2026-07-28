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Кріштіану Роналду працює над серіалом про футбольного агента — головну роль зіграє Деміен Льюїс

Іван Назаренко 28 липня 2026
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Кріштіану Роналду працює над серіалом про футбольного агента — головну роль зіграє Деміен Льюїс

Кріштіану Роналду працює над серіалом про британського футбольного агента. За інформацією видання The Sun, проєкт отримав назву «Day 1s», а головну роль у ньому виконає Деміен Льюїс, передає Deadline.

Повідомляється, що ідею серіалу запропонував футбольний агент Даррен Дейн, а режисером і продюсером став Метью Вон, відомий за франшизою «Kingsman». Зйомки вже стартували в Лондоні.

Деміен Льюїс зіграє вигаданого футбольного агента Стенлі Далтона. Також у серіалі, за даними видання, з’являться легендарний французький футболіст Тьєррі Анрі та британський репер Dave.

Роналду виступить не лише виконавчим продюсером, а й з’явиться на екрані. «Day 1s» стане першим серіалом, створеним студією UR•Marv Studios — спільним проєктом Роналду та Меттью Вона, про запуск якого оголосили торік.

Новий проєкт створили невдовзі після завершення виступів Роналду на чемпіонатах світу. На мундіалі-2026 збірна Португалії вибула на стадії 1/8 фіналу, поступившись майбутньому чемпіону — Іспанії, а для 41-річного футболіста цей турнір став останнім у кар’єрі на чемпіонатах світу.

Фото: Bryan Berlin / Wikimedia Commons
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