Nike випустить «розумні» шльопанці з підігрівом та вібрацією

Компанія Nike у партнерстві з виробником спортивних технологій Hyperice представила Air Zoom Hyperslide — шльопанці з підігрівом і вібрацією. Модель створили для відновлення після тренувань, змагань, подорожей та тривалого перебування на ногах, повідомляє Nike.

У регульованому ремінці кожного шльопанця розміщено знімний модуль, який кріпиться за допомогою магніту. Він нагрівається і вібрує, впливаючи на верхню частину стопи. Користувачі можуть обирати між трьома рівнями нагрівання — максимальна температура сягає 47 °C — і трьома режимами вібрації.

Модулі працюють 15-хвилинними циклами. Керувати ними можна за допомогою кнопок на корпусі або через застосунок Hyperice. За словами старшого директора компанії з інновацій для спортсменів Тобі Гетфілда, поєднання тепла й вібрації має допомагати зменшити напруження та розслабити стопи після фізичних і повсякденних навантажень.

Шльопанці також отримали низькопрофільну підошву з амортизацією по всій довжині. Вона забезпечує м’якість і пружність під час повсякденного носіння.

Продажі взуття розпочнуться 29 вересня. Модель буде доступна на сайтах Nike та Hyperice, а також у вибраних магазинах. У США шльопанці коштуватимуть $249 і продаватимуться, зокрема, у мережах Best Buy та Dick’s Sporting Goods.

Air Zoom Hyperslide стали другою спільною розробкою Nike та Hyperice. Раніше компанії випустили Hyperboot — високе взуття з підігрівом і динамічною повітряною компресією, яке охоплює стопу та щиколотку.