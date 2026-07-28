Портрет співачки Charli XCX поповнив колекцію Національної портретної галереї у Лондоні

Портрет британської співачки Charli XCX увійшов до постійної колекції Національної портретної галереї у Лондоні. Світлину, зроблену фотографкою Гарлі Вейр у 2023 році, вважають одним із ключових візуальних образів епохи альбому «Brat», пише The Guardian.

Старша кураторка галереї Брандеї Естес назвала Charli XCX «однією з визначальних культурних постатей свого покоління», а стиль Гарлі Вейр — таким, що поєднує інтимність із виразною присутністю героя в кадрі. Портрет представили в експозиції «History Makers Now», присвяченій сучасним діячам культури.

Нещодавно у Charli XCX вийшов новий альбом «Music, Fashion, Film», який претендує на перше місце британського чарту. Платівка отримала схвальні відгуки критиків і очолила проміжний рейтинг продажів.

Після релізу Charli XCX також випустила три додаткові композиції — «I Keep on Thinking Bout You Every Single Day and Night», «Playboy Bunny» та «If You Take Away the Music Then What Has She Got?». Спочатку виконавиця не планувала публікувати їх на стримінгових сервісах, але згодом додала до iTunes через численні прохання шанувальників.

Окрім музики, останнім часом Charli XCX активно працює в кіно. Нещодавно вона знялася в польській драмі «Erupcja», фентезі «100 ночей Геро», фільмі «Жертвопринесення» разом із Анею Тейлор-Джой та Крісом Евансом, а також зіграла саму себе в мок’юментарі «The Moment».