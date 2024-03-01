Активісти закликають зберегти пам'ятку архітектури на Прорізній – петиція

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Валерія Гуржий
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Активісти зареєстрували петицію із закликом врятувати садибу Грубера на Прорізній на місці якої хочуть побудувати черговий офісний центр.

Зазначається, що Київрада планує передати пам’ятку архітектури - флігель садиби Ісаака Грубера, 1882 р. під будівництво офісного центру з підземним паркінгом за адресою: вул. Прорізна 25а.

"Спадщина" зауважує, що замість охоронного договору та реставрації пам’ятку архітектури завісили величезним рекламним банером, а власником будівлі є ТОВ “Златовлад”, яке повʼязане з Андрієм Шевченком.

У 2014 році дві сусідні будівлі, також пам’ятки розташовані за адресою: вул. Прорізна, 27 та Володимирська, 41 вже були передані згаданому товариству. У результаті за 10 років від об’єктів культурної спадщини лишились лише зовнішні стіни, а внутрішня дворова частина – розчищена для нового масштабного будівництва.

Раніще ми писали, що департамент охорони культурної спадщини КМДА не давав дозволу на знесення будівлі на вулиці Прорізній, 25А, яка є пам'яткою архітектури містобудування.

Нагадаємо, що земельна комісія Київської міської ради віддала під знесення флігель Садиби Грубера на Прорізній, 25А. Будівля має статус памʼятки архітектури містобудування.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 01 березня 2024
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