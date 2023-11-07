Департамент охорони культурної спадщини не давав дозвіл на знесення будинку-пам'ятки на Прорізній

Департамент охорони культурної спадщини КМДА не давав дозволу на знесення будівлі на вулиці Прорізній, 25А, яка є пам'яткою архітектури містобудування.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова, пише "Укрінформ".

“Позиція департаменту така: на цьому об'єкті має бути тільки реставрація. Жодної нової будови, жодної реконструкції там не має бути”, – зазначила вона.

Вона поінформувала, що на запит Департаменту земельних ресурсів КМДА Департамент охорони культурної спадщини повідомив, що будинок на Прорізній, 25А занесений до переліку об'єктів культурної спадщини, а поруч із ним розташовані пам'ятки та об'єкти культурної спадщини на вулицях Прорізній і Володимирській.

Також Департамент земельних ресурсів, був поінформований, що це – “історичний ареал”, де не може бути жодної реконструкції відповідно до “земельного закону” і Закону “Про охорону культурної спадщини”.

Крім того, за її словами, 1 листопада, коли земельна комісія поставила на порядок денний питання про передачу землі за адресою Прорізна, 25А під реконструкцію, Департамент охорони культурної спадщини просив його не розглядати.

“Департамент земельних ресурсів не почув нас, депутати не звернули увагу на нашу позицію. Я вважаю, що всі будинки, які є пам'ятками, мають бути відреставровані. Незважаючи на те, якої форми власності цей об’єкт", - додала Соловйова.

Раніше ми писали, що земельна комісія Київської міської ради віддала під знесення флігель Садиби Грубера на Прорізній, 25А. Будівля має статус памʼятки архітектури містобудування.

Фото: Дмитро Перов