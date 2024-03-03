На Подолі активісти облаштували клумбу, щоб перешкодити паркуванню авто

Сусідська спільнота Подолу разом з громадською ініціативою DIY Київ облаштували клумбу на вулиці Ярославській.

Про це повідомили в спільноті NE:Urban.

Взявши участь у толоці активісти:

перенесли смітники;

прибрали сміття;

очистили землю від каміння;

підготували грунт до садівництва;

встановили антипаркувальні стовпчики.

Крім цього, скоро “Київзеленбуд” має засипати клумбу додатковою землею, аби уможливити там вирощування рослин, адже наразі землі замало.

Активісти закликали долучатись або самостійно організувати сусідські активності, щоб прибирати прибудинкові території.

Раніше ми писали, що у Києві планують облаштувати дощові сади й озеленити трамвайні колії.

Фото: NE:Urban