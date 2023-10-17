У Києві планують облаштувати дощові сади й озеленити трамвайні колії

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Ірина Маймур
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У 2024 році в Києві з’являться дощові сади, що знизять навантаження на основну систему каналізації. Також комунальники планують почати озеленення трамвайних колій та зупинок громадського транспорту.

Про це в інтерв’ю виданню «Вечірній Київ» повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

За його словами, наступного року в столиці облаштують 10 дощових садів та проаналізують, як вони впораються із затриманням дощової води.

Дощові сади — це заглиблені клумби, які за допомогою спеціальної дренажної системи збирають, утримують та повертають воду до екосистеми. Під час злив частину дощу забирає на себе сад, а не зливостокова каналізація, пояснив Олександр Возний.

До того ж у Києві почнуть озеленювати трамвайні колії та зупинки громадського транспорту.

«Ми домовляємося з Департаментом транспорту про озеленення трамвайних колій та озеленення зупинок громадського транспорту і встановлення парклетів. Це такі спеціальні конструкції, виконані в основному з дерева, які створюють додатковий затишок у місті. Вони можуть містити лавки, столи, звісно, озеленення», — повідомив Олександр Возний.

Парклети планують встановлювати в місцях небажаного паркування автомобілів.

Фото: КО «Київзеленбуд»

Опубліковано: 17 жовтня 2023
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