На Майдані встановили паркувальний обмежувач

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Валерія Гуржий
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У Києві на Майдані Незалежності встановили новий паркувальний обмежувач.

Про це повідомили Пасажири Києва.

"Тепер улюблене місце для паркування деяких водіїв теж стало недоступним. Ходити пішоходам стало набагато легше і безпечніше", – написали у спільноті.

Раніше ми писали, що велосмугу на вулиці Рейтарській додатково захистили помаранчевими антипаркувальними стовпчиками.

Фото: Пасажири Києва

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Опубліковано: 04 березня 2024
Майдан Майдан Незалежності
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