На Майдані встановили паркувальний обмежувач
У Києві на Майдані Незалежності встановили новий паркувальний обмежувач.
Про це повідомили Пасажири Києва.
"Тепер улюблене місце для паркування деяких водіїв теж стало недоступним. Ходити пішоходам стало набагато легше і безпечніше", – написали у спільноті.
Раніше ми писали, що велосмугу на вулиці Рейтарській додатково захистили помаранчевими антипаркувальними стовпчиками.
Фото: Пасажири Києва
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Опубліковано: 04 березня 2024