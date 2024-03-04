На Майдані встановили паркувальний обмежувач

Раніше ми писали , що велосмугу на вулиці Рейтарській додатково захистили помаранчевими антипаркувальними стовпчиками.

"Тепер улюблене місце для паркування деяких водіїв теж стало недоступним. Ходити пішоходам стало набагато легше і безпечніше", – написали у спільноті.

Про це повідомили Пасажири Києва.

У Києві на Майдані Незалежності встановили новий паркувальний обмежувач.

Хотіли б більше бачити таких обмежувачів у Києві?

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