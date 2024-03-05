У Києві відкриють дводенну школу волонтерства: як доєднатися

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Ірина Маймур
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У березні в Києві відкриють дводенну "Школу волонтерства". Це проєкт Української Волонтерської Служби за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Тренінги відбудуться 16-17 березня. Точне місце і час проведення занять відібраним учасникам надішлють на електронну пошту.

Зареєструватися на навчання можна за посиланням.

Школа волонтерства — це національна навчальна програма для всіх, хто прагне долучитися до волонтерства та стати частиною спільноти змінотворців свого міста.

Що чекає на учнів "Школи волонтерства" під час занять:

  • команда тренерів поділиться знаннями та досвідом у сфері волонтерства;
  • учасники зможуть вдосконалити комунікаційні навички, навчитися проводити волонтерські акції та працювати в команді тощо;
  • зустріч з іншими активістами Києва, які мають подібні цілі та прагнуть побудувати спільноту;
  • під час "Школи волонтерства" передбачена практика — участь у волонтерській акції.

Раніше ми писали, що Saint Javelin і фотограф Саша Маслов випустили фотокнигу з історіями військових та волонтерів.

Фото: Українська Волонтерська Служба

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Опубліковано: 05 березня 2024
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