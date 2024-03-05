У Києві відкриють дводенну школу волонтерства: як доєднатися
У березні в Києві відкриють дводенну "Школу волонтерства". Це проєкт Української Волонтерської Служби за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
Тренінги відбудуться 16-17 березня. Точне місце і час проведення занять відібраним учасникам надішлють на електронну пошту.
Зареєструватися на навчання можна за посиланням.
Школа волонтерства — це національна навчальна програма для всіх, хто прагне долучитися до волонтерства та стати частиною спільноти змінотворців свого міста.
Що чекає на учнів "Школи волонтерства" під час занять:
- команда тренерів поділиться знаннями та досвідом у сфері волонтерства;
- учасники зможуть вдосконалити комунікаційні навички, навчитися проводити волонтерські акції та працювати в команді тощо;
- зустріч з іншими активістами Києва, які мають подібні цілі та прагнуть побудувати спільноту;
- під час "Школи волонтерства" передбачена практика — участь у волонтерській акції.
Раніше ми писали, що Saint Javelin і фотограф Саша Маслов випустили фотокнигу з історіями військових та волонтерів.
Фото: Українська Волонтерська Служба
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Опубліковано: 05 березня 2024