На вулиці Лисенка відокремлюють велосмугу: фото

На вулиці Лисенка у Києві відокремлюють велосмугу .

Про це повідомляє ГО “Пасажири Києва”.

Працівники Центру організації дорожнього руху встановлюють пластикові борти і пластикові помаранчеві стовпчики. Це необхідно, щоб завадити водіям паркуватися на велосмузі.

Раніше ми писали, що у центрі Львова трамвайні колії обгородили делінеаторами .

Фото: ГО “Пасажири Києва”