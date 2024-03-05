На вулиці Лисенка відокремлюють велосмугу: фото

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Наталія Габрух
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На вулиці Лисенка у Києві відокремлюють велосмугу.

Про це повідомляє ГО “Пасажири Києва”.

Працівники Центру організації дорожнього руху встановлюють пластикові борти і пластикові помаранчеві стовпчики. Це необхідно, щоб завадити водіям паркуватися на велосмузі.

Раніше ми писали, що у центрі Львова трамвайні колії обгородили делінеаторами.

Фото: ГО “Пасажири Києва”

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Опубліковано: 05 березня 2024
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