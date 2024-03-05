На вулиці Лисенка відокремлюють велосмугу: фото
На вулиці Лисенка у Києві відокремлюють велосмугу.
Про це повідомляє ГО “Пасажири Києва”.
Працівники Центру організації дорожнього руху встановлюють пластикові борти і пластикові помаранчеві стовпчики. Це необхідно, щоб завадити водіям паркуватися на велосмузі.
Раніше ми писали, що у центрі Львова трамвайні колії обгородили делінеаторами.
Фото: ГО “Пасажири Києва”
Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 05 березня 2024
З'явилася мапа медзакладів з безкоштовними послугами для захисників: подробиці Київрада передала під забудову дві історичні будівлі — колишню ткацьку фабрику і садибу Уляни Богданович Українська студія Paliychuk Olga Design створила інтер’єр для іспанської кав’ярні: фото У Лондоні відкрилася виставка про лондонців та киян, які ховалися від ракет в метро