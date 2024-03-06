В Куренівському парку облаштують майданчик для вигулу собак

В Куренівському парку планують облаштувати майданчик для вигулу собак.

Про це повідомляють в КП УЗН Подільського району.

Щоб обрати найкраще місце для розташування майданчика, комунальники запустили опитування у місцевих мешканців. Віддати голос за одну з визначених ділянок можна за посиланням.

Опитування триватиме тиждень.

Раніше ми писали, що у Деснянському районі будують майданчик для вигулу та тренування тварин.