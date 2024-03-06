В Куренівському парку облаштують майданчик для вигулу собак

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Ірина Маймур
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В Куренівському парку планують облаштувати майданчик для вигулу собак.

Про це повідомляють в КП УЗН Подільського району.

Щоб обрати найкраще місце для розташування майданчика, комунальники запустили опитування у місцевих мешканців. Віддати голос за одну з визначених ділянок можна за посиланням.

Опитування триватиме тиждень.

Раніше ми писали, що у Деснянському районі будують майданчик для вигулу та тренування тварин.

Фото: Jamie Street/Unsplas

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Опубліковано: 06 березня 2024
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