У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна шукати місця на паркінгах

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Ірина Маймур
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У застосунку “Київ Цифровий” зʼявився сервіс для пошуку вільних місць на паркінгах.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.

Щоби перевірити вільні місця, необхідно відкрити мапу паркінгів у застосунку. Вони відображатимуться кольоровими позначками:

  • зелений колір — вільно понад 70 % місць;
  • жовтий колір — вільно 40–70 % місць;
  • червоний колір — залишилися останні місця;
  • сірий колір — всі місця зайняті.

Якщо натиснути на конкретний майданчик, то можна побачити кількість вільних місць.

Наразі сервіс доступний на 54 майданчиках першої зони паркування. Там встановлені камери, які фіксують заповненість і передають інформацію.

Раніше ми писали, що мапа вбиралень і QR-квитки у швидкому доступі зʼявились у застосунку “Київ Цифровий”.

Фото: “Про мобільність”; скриншот з відео Петра Оленича

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Опубліковано: 07 березня 2024
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