У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна шукати місця на паркінгах
У застосунку “Київ Цифровий” зʼявився сервіс для пошуку вільних місць на паркінгах.
Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.
Щоби перевірити вільні місця, необхідно відкрити мапу паркінгів у застосунку. Вони відображатимуться кольоровими позначками:
- зелений колір — вільно понад 70 % місць;
- жовтий колір — вільно 40–70 % місць;
- червоний колір — залишилися останні місця;
- сірий колір — всі місця зайняті.
Якщо натиснути на конкретний майданчик, то можна побачити кількість вільних місць.
Наразі сервіс доступний на 54 майданчиках першої зони паркування. Там встановлені камери, які фіксують заповненість і передають інформацію.
Раніше ми писали, що мапа вбиралень і QR-квитки у швидкому доступі зʼявились у застосунку “Київ Цифровий”.
Фото: “Про мобільність”; скриншот з відео Петра Оленича
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Опубліковано: 07 березня 2024