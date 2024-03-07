У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна шукати місця на паркінгах

У застосунку “Київ Цифровий” зʼявився сервіс для пошуку вільних місць на паркінгах.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.

Щоби перевірити вільні місця, необхідно відкрити мапу паркінгів у застосунку. Вони відображатимуться кольоровими позначками:

зелений колір — вільно понад 70 % місць;

жовтий колір — вільно 40–70 % місць;

червоний колір — залишилися останні місця;

сірий колір — всі місця зайняті.

Якщо натиснути на конкретний майданчик, то можна побачити кількість вільних місць.

Наразі сервіс доступний на 54 майданчиках першої зони паркування. Там встановлені камери, які фіксують заповненість і передають інформацію.

Раніше ми писали, що мапа вбиралень і QR-квитки у швидкому доступі зʼявились у застосунку “Київ Цифровий”.

Фото: “Про мобільність”; скриншот з відео Петра Оленича