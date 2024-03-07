Де у Києві стоять камери вимірювання швидкості: адреси

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Валерія Гуржий
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У Києві камери вимірювання швидкості руху транспорту встановлені на 13 вулицях.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Камери встановлені за адресами:

  • проспект Миколи Бажана;
  • проспект Берестейський;
  • Набережне шосе;
  • проспект Броварський;
  • проспект Академіка Палладіна;
  • Столичне шосе;
  • Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
  • вулиця Академіка Заболотного;
  • вулиця Борщагівська;
  • проспект Соборності;
  • Новоірпінська траса;
  • Гостомельське шосе;
  • бульвар Лесі Українки.

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 ''Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху''.

Раніше ми писали, що у Києві та Київській області запрацювали камери TruCAM на п'ятьох нових локаціях.

Фото: Патрульна поліція Києва

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Опубліковано: 07 березня 2024
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