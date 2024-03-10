Висотність проєкту ЖК Ріхерт&Парк на Подолі оскаржуватимуть у суді

Проєкт житлового комплексу Ріхерт&Парк на території колишньої цегельної фабрики на вулиці Кирилівській, 35 на Подолі будуть оскаржувати у суді. Позов подав активіст Олександр Дядюк.

Про це він повідомляє на свій сторінці у соцмережах.

Забудовник “Керамблоки-інвест” збирається на ділянці 10 Га побудувати новий житловий комплекс. Висотність комплексу заявлена від семи до 12 поверхів, тобто до 42 метрів.

Олександр Дядюк зазначає, що ділянку площею понад 10 гектарів розташовано в центральній планувальній зоні, у Центральному історичному ареалі, в охоронній зоні пам’ятки “Історичний ландшафт Київський гір та долини Дніпра” та в межах охоронної зони пам’ятки “Лиса гора”.

Позивач підкреслює, що з усього переліку документів, необхідних для забудови, у замовника будівництва присутні лише дозволи на проведення земельних робіт.

Проти висотної забудови також виступала очільниця Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова. Вона “категорично проти 42-метрових будинків (12 поверхів), оскільки висотність у центральній планувальній частині міста не може перевищувати 27 м, як це є в діючому Генеральному плані”.

Тоді забудовник на це відповів, що за правилами 2016 року, коли компанія отримувала дозвіл від Мінкульту, на цій конкретній ділянці можна будувати в діапазоні від 27 до 60 метрів.

Раніше ми писали, що забудовник Пивзаводу Ріхерта на Подолі стверджує , що збирається зберегти пам'ятку.

Фото: Подільська РДА