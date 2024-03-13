На Андріївський узвіз повернулася скульптура Кота Бегемота

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Наталія Габрух
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Оновлена скульптура Кота Бегемота, персонажа роману Михайла Булгакова “Майстер і Маргарита”, знову з’явилася на Андріївському узвозі.

Про це повідомив автор скульптури Василь Татарський.

Кота розмістили на виступі будинку за адресою Андріївський узвіз, 11, поруч з будівлею Літературно-меморіального музею Булгакова. Він тримає у лапах нову цікаву деталь — ліхтар з написом “Палай Москва”.

Раніше, у 2000-му році, на фасаді будівлі музею Булгакова вже був Кіт Бегемот. Барельєф із чорною фігурою кота сидів зі схрещеними ногами і тримав склянку горілки та виделку з маринованим грибом. Проте він раптово зник у 2010 році.

Знайшовся Кіт Бегемот лише через шість років, у підвалі колишнього ресторану. Проте, як засвідчив активіст Ярослав Ємельяненко, скульптура перебувала у поганому стані та зберігалася у неналежних умовах.

Раніше ми писали, символ руйнування культури: в Ірпені встановили монумент японського митця Йошио Ягі.

Фото: Василь Татарський

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Опубліковано: 13 березня 2024
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