Balbek Bureau відновить модерністську поліклініку на Рейтарській: візуалізації

Balbek Bureau відновить будівлю колишньої поліклініки Літфонду Національної спілки письменників на Рейтарській, 15.

Про це Слава Балбек повідомив у своїх соцмережах.

Після завершення робіт компанія Toki House відкриє там комплекс сфери гостинності. Він об’єднає пекарню, галерею, лекторій, апарт-готель і бістро.

Бюро працюватиме над ревіталізацією будівлі з її співавтором, архітектором Володимиром Шевченком. Він виступить у ролі консультанта.

Також до робіт долучиться студія дизайну інтер’єру Numo.

За словами Слави Балбека, який куруватиме проєкт, місія відбудови — зупинити руйнацію будівлі та вдихнути в неї нове життя.

"Наша візія — пройти шлях відновлення визначного архітектурного об’єкта прозорим і послідовним шляхом. А також випрацювати методологію для роботи з такими кейсами", — зазначають у Balbek Bureau.

Шестиповерхову неомодерністську будівлю на Рейтарській, 15 відкрили в 1986 році. Це споруда українських архітекторів Авраама Мілецького , автора комплексу споруд Київського крематорію, готелів “Салют” і “Україна”, Парку Вічної Слави та безлічі інших проєктів, і Володимира Шевченка, який відомий участю в проєктуванні готелю “Салют”, автор модерністського житлового будинку на Верхній вулиці в Києві й перших житлових “свічок” на бульварі Лесі Українки.

Раніше ми писали, що Balbek Bureau розробило концепцію Центру взаємодії та відновлення у Ворзелі.

Фото й візуалізації: Слава Балбек