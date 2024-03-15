У Тернополі на фасаді школи відреставрують мозаїку радянських часів

У Тернополі на фасаді школи № 22 реставрують та доповнюють мозаїку радянських часів.

Про це пише видання “Новини Тернополя на 20 хвилин”.

Фасад школи № 22 прикрасили мозаїкою ще в 1986 році. На ній зображені школярі в піонерських краватках. За 31 рік мозаїку жодного разу не реставрували. Тому вона місцями обсипалась, особливо — у центральній частині.

До того ж мешканці були незадоволені темою мозаїки.

“Багатьох нервували піонерські галстуки на фасаді. Погоджуюсь, радянська символіка справді не вписується”, — каже директор школи Олег Климчук.

За його словами, повністю демонтувати мозаїку та переробити на аналогічну обійшлося б у понад мільйон гривень. Тому вирішили її відреставрувати та доповнити.

Найбільш пошкоджену центральну частину мозаїки знімуть та замінять малюнком дівчини-українки. Дизайнери підібрали кольори та графіку, щоби він гармоніював із мозаїкою.

Натомість елементи демонтованого панно використають для реставрації частини мозаїки, яка залишилася на фасаді.

Раніше ми писали, що в Києві розробляють механізм збереження мозаїк.

Фото: “Новини Тернополя на 20 хвилин”