Як зупинити комунальників, які спилюють здорові дерева – поради арбориста

Якщо ви стали свідком неправильної обрізки дерев, то необхідно розпитати відповідальну особу, чи є в неї дозвільні документи і які роботи хочуть виконувати.

Про це повідомив арборист Володимир Ветроградський, пише The Village Україна.

У разі незгоди або, якщо назріває знищення дерева, варто вимагати зупинки робіт і викликати на місце представника екологічної інспекції.

"Якщо дерева все ж таки встигли понівечити, то притягнути до відповідальності виконавців і компенсувати збитки міському середовищу в умовах війни буде досить непросто", - запевнив Ветроградський.

Також він зауважив, що заяви "Київзеленбуду" про те, що середній вік дерев у Києві становить від 40 до 60 років є хибною нормою. За його словами, це може стосуватися лише дерев, які ростуть у досить складних умовах.

"Через цю хибну норму про вікову межу зелених насаджень наше місто має великі проблеми з неадекватним озелененням. До оцінки стану дерев підходять шаблонно, а не індивідуально, й це потрібно змінювати", - додав арборист.

Ветроградський наголошує, що варто покладатись на здоровий глузд. Дерева в поважному віці, які добре себе почувають, не мають критичних пошкоджень і не ослаблені хворобами, мають підлягати збереженню та лікуванню.

Також незалежно від віку, дерево варто зберігати, якщо воно росте на ґрунтах, досить засмічених будівельним сміттям або в умовах значного антропогенного впливу – за умови, якщо таке дерево має перспективу подальшого розвитку. Заміна таких дерев на молоді найчастіше не закінчується успіхом, а витрати на посадку та підживлення є більшими, ніж догляд за тими деревами, які вже є.

Там, де відбувається глобальна реконструкція вулиць, або більша частина дерев у вуличній посадці є маложиттєздатною, варто надати перевагу висадці нових дерев за умови якісної підготовки посадкових ям і системного, вчасного поливу й підживлення.

Фото: The Village Україна