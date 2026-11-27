Увечері 25 листопада внаслідок російської атаки на Київ постраждали офіс видавництва MISON та друкарня «Конві», де виготовляли його нові книжки. У видавництві вибило всі вікна й пошкодило техніку, а в друкарні пожежа охопила склади з готовими виданнями. Про це повідомила команда MISON.

За словами видавництва, один із російських ударів стався неподалік його офісу. Там пошкодило комп’ютери та іншу техніку, яку нещодавно придбали після попередньої атаки. Цього разу вогонь не зачепив приміщення, усі працівники залишилися живими.

Водночас у друкарні «Конві» пошкоджено виробничі приміщення, обладнання та матеріали для друку. Пожежа охопила склади з готовими книжками.

Напередодні атаки команда MISON отримала перші примірники нових видань Валерія Пузіка та Катріни Волошиної. Чи вдалося врятувати їхні наклади, у видавництві поки не знають.

Попри це, MISON відкрило передзамовлення чотирьох книжок, які планувало випустити в грудні: «Чорні футболки. У пошуках Легенди Чорнослива» Валерія Пузіка, «Нічия» Галли Качанівської, «Нова Скіфія. Воїн квітки папороті» Юлії Княжої та «Кіра і примарний потяг» Катріни Волошиної.

Спочатку 26 листопада видавництво планувало оголосити старт передпродажу книжки Катріни Волошиної. Тепер команда просить читачів підтримати передзамовлення, щоб продовжити роботу та за потреби відновити втрачені наклади.

Як повідомляє «Читомо», унаслідок атаки на друкарню «Конві» постраждали наклади щонайменше 11 видавництв. Серед них — «Ранок», «Грамота», «Лінгвіст», «Літера ЛТД», MISON, Видавництво Старого Лева, BookChef, «Книголав», «Книги — XXI», «Маміно» та «Апріорі».

Комерційна директорка друкарні Вікторія Гайдай розповіла виданню, що повністю згорів склад матеріалів для друку. Скільки саме книжок знищено, ще підраховують. Серед втрат — підручники для дітей з особливими освітніми потребами.

Це вже друга російська атака на «Конві» та MISON за рік. У липні друкарня втратила близько 5 тисяч м² виробничих площ, а приблизно 600 тисяч книжок різних видавництв були знищені або пошкоджені. За наступні три місяці підприємство власними силами відновило близько половини виробничих потужностей.

MISON також змогло відновити роботу завдяки підтримці читачів, перевидати втрачені книжки та представити свої видання на Франкфуртському книжковому ярмарку в жовтні 2026 року.

За словами Вікторії Гайдай, після липневої атаки «Конві» не отримала пільгового кредиту чи державної компенсації. Тепер для відновлення друкарні потрібні фінансування, будівельні матеріали та електроенергія.