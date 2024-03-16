У Стрию пропонують реконструювати привокзальну площу та прилеглі вулиці: візуалізації

У місті Стрий Львівської області відбулася презентація проєкту оновлення простору перед головним вокзалом та прилеглих вулиць.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Проєкт реконструкції території біля вокзалу в Стрию розробила компанія “Урбан Промо”. У його основу покладено ідею сталого розвитку, яка передбачає пріоритет громадського транспорту, пішоходів та популяризацію екологічної мобільності.

Перепланування площі передбачає суттєві зміни у дорожньому русі, звуження смуг руху, виділення велосипедних доріжок, організацію зон відпочинку, автостоянок та зупинок для громадського транспорту.

Планується також значне озеленення, встановлення лав для відпочинку та сухого фонтану.

Проєкт охоплює не лише відновлення самої площі, але й перепланування дорожнього руху на прилеглих вулицях, включно зі звуженням смуг руху транспорту та облаштуванням окремих смуг для громадського транспорту.

Крім цього, хочуть облаштувати інклюзивний велопішохідний мостовий перехід через залізницю.

Наразі проєкт виставили на громадське обговорення. Пропоновані проєктантами схеми можна переглянути за посиланням .

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Фото: скриншоти з проєкту реконструкції