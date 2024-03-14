MASA architects показали проєкт відбудови податкового університету в Ірпені: візуалізації

MASA architects і MADMA urbanism+landscape показали проєкт головної будівлі Державного податкового університету в Ірпені.

У перші тижні повномасштабного вторгнення виш зазнав нищівної атаки. Особливо сильно постраждала його головна будівля.

Проєкт розробляли в співпраці з українським проєктним бюро Druid, Beloded Landscaping та IRS (Irpin Reconstruction Summit).

“Замість того, щоби просто відбудовувати втрачене, університет прагне до трансформації, яка відповідає його поточним потребам і функції. Попри війну, яка тривала, ми дуже хотіли бути активними у відбудові Ірпеня”, — зазначають у MASA architects.

Під час проєктування намагалися оптимізувати вартість і ефективність будівництва і зробити споруду такою, яка б стала одним із символів нового покоління Ірпеня.

Нині кампус прихований від головної дороги через закритість наявної головної будівлі. На вулиці переважає автомобільний рух і дуже мало місця для пішоходів. Проєктування нового головного корпусу ДПУ та навколишнього простору вирішило б ці питання.

Перший поверх будівлі планують зробити прозорим. Таким чином кампус буде інтгеровано в місто.

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Візуалізації: MASA architects