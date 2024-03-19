Дивіться, яким може стати простір біля “Рейтарська Circle” після реконструкції

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Ірина Маймур
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Архітектурне бюро GA показало проєкт реконструкції публічного простору біля фудмаркету “Рейтарська Circle”.

Співавтором концепції є архітектор та урбаніст, автор концепцій Подільського дворика, Голосіївської площі та урбан-аналізу території біля заводу Ріхерта Влодко Зотов. Він розповів виданню “Хмарочос”, як хочуть поліпшити простір.

На подвірʼї простору планують встановити металеві парканчики, які захищатимуть зелені насадження і завадять хаотичному паркуванню, а на вʼїзді поруч із “Рейтарська Circle” — автоматичні стовпчики. Для машин передбачили проїзд три з половиною метри завширшки, а для служб доставки — два метри.

Також хочуть зробити “живу стіну” на будівлі поліклініки, розташованої поруч, та продовжити її на сусідні будівлі, зокрема на “Рейтарська Circle”. Виноград кріпитимуть на металеву конструкцію, яку розмістять на невеликій відстані від стіни – таким чином циркулюватиме повітря, а рослини матимуть простір для росту. На подвірʼї висадять дерева, квіти та злаки.

Баки, якими користуються заклади поруч, хочуть заховати в деревʼяні контейнери з розсувними дверима, а зверху висадити зелень. Також пропонують встановити на подвірʼї сортувальну станцію для пластику, паперу, металу та інших відходів.

Архітектори хочуть, щоб цю частину вулиці озеленили, оновили покриття тротуарів і встановили антипаркувальні стовпчики.

Наразі проєкт є концепцією. Якщо її реалізовуватимуть, то наступним кроком буде створення робочих креслень, додає Зотов.

Нагадаємо, що поліклініку, яка раніше була одним комплексом із будівлею “Рейтарська Circle”, реконструюють за проєктом Balbek Bureau. Після завершення робіт компанія Toki House відкриє там комплекс сфери гостинності. Він об’єднає пекарню, галерею, лекторій, апарт-готель і бістро.

Візуалізації: Synectic A, ISO, Бюро ініціативної архітектури “GA” Марк Вілкінс, Віктор Герасименко, Інна Добровольська, Влодко Зотов

Як вам візуалізації проєкту?
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Опубліковано: 19 березня 2024
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