Дивіться, як Balbek Bureau відновило керамічні літери для метро “Київська” у Харкові

Balbek Bureau завершило виготовлення нових літер для станції метро “Київська” у Харкові.

Про це повідомив засновник архітектурного бюро Слава Балбек.

За його словами, літери виготовляли протягом 9 місяців.

“Відновили літери та закрили неслабий збір для моїх друзяк з 92-ї ОМБр, адже кожна з 64-х літер має свого донора та індивідуальний номер”, – коментує Слава Балбек.

Про процес виготовлення літер він обіцяє розповісти згодом.

Як відомо, восени 2023 року демонтували оригінальний напис на станції “Київська”. Метрополітен обґрунтував цей крок вимогами законодавства, оскільки “Київська” належала до двох останніх станцій в Україні, де назва на стіні платформи була представлена російською мовою.

Замість рельєфних керамічних літер встановили плоскі пластикові. Це рішення викликало хвилю обурення серед жителів Харкова в соціальних мережах, після чого метрополітен опублікував розʼяснення, що це тимчасове рішення.

Раніше ми писали, ось як виглядатимуть літери для перейменованих станцій київського метро: відео.

Фото: Слава Балбек