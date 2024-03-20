У мікрорайоні ДВРЗ на лівому березі Києва планують відремонтувати парк за майже мільйон гривень

У мікрорайоні ДВРЗ, що на лівому березі Києва, заплановано ремонт парку.

У тендері на створення проєкту оновлення парку перемогла фірма “Укрводпроект”, яка запропонувала виконати роботу за 990 тис. грн.

“Київзеленбуд” має надію, що в проєкті буде враховано створення сухого фонтану з каскадами, встановлення спортивних тренажерів, облаштування дитячої зони з гумовим покриттям для ігор, прокладання односторонньої велосипедної доріжки довкола парку, а також будівництво напівзаглибленого укриття, яке би слугувало як захист, так і мало би декоративне або ігрове призначення.

Крім цього, простір мусить бути доступним для людей із порушеннями зору.

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Фото: з відкритих джерел