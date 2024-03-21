Фундаменти палацу Розумовського на Печерську заливають бетоном

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Ірина Маймур
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Фундаменти палацу гетьмана Розумовського на вулиці Мазепи, 3В заливають бетоном.

Про це повідомили в пам’яткоохоронній спільноті “Цегла”.

Місцеві мешканці викликали поліцію та написали звернення щодо зупинки будівництва. Поліція призупинила роботи, однак після її від'їзду забудовник почав заливати все бетоном. Роботи на обʼєкті тривають.

Інститут археології НАН України офіційно звернувся з листом до Мінкульту та забудовника щодо можливості дослідження та вивчення археологічної знахідки. Однак на звернення ніхто не відповів.

Нагадаємо, що в березні на Печерську під виглядом ремонту почали розбирати фундаменти палацу Кирила Розумовського. Зокрема йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці 19 століття.

Попри те, що ці історичні будівлі ввійшли у Звід пам’яток та складали частину комплексу будівель Київська фортеця, їх передали забудовнику ТОВ "Собі" для "капітального ремонту", фактично — реконструкції з надбудовою, зазначає Антон Короб.

Жодних археологічних досліджень досліджень не проводили. Натомість забудовник почав зносити будівлі, розбирати фундаменти й проводити будівельні роботи.

Пізніше активіст Дмитро Перов і місцеві мешканці обстежили пам’ятку архітектури та містобудування — Будинок Київського військового округу 1935-1940 років. Будівля впритул прилягає до фундаментів палацу Кирила Розумовського.

Через проведення будівельних робіт у Будинку військового округу з’явились деформаційні тріщини. В одному з під'їздів памʼятки вони пройшли через всі поверхи до самого даху.

Фото: “Цегла”

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Опубліковано: 21 березня 2024
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