На Печерську під виглядом ремонту розбирають фундаменти палацу Розумовського
На Печерську під виглядом ремонту розбирають фундаменти палацу Кирила Розумовського. Зокрема йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці 19 століття.
Про це повідомили активіст Дмитро Перов і краєзнавець Антон Короб.
Попри те, що ці історичні будівлі ввійшли у Звід пам’яток та складали частину комплексу будівель Київська фортеця, їх передали забудовнику ТОВ "Собі" для "капітального ремонту", фактично — реконструкції з надбудовою, зазначає Антон Короб.
Жодних археологічних досліджень досліджень не проводили. Натомість забудовник почав зносити будівлі, розбирати фундаменти й проводити будівельні роботи.
Будинки є складовою фортифікаційного комплексу Микільської брами, більш відомої сьогодні за проєктом реновації Арсенальної площі. Будівлю інженерних служб збудували на мурованих фундаментах палацу останнього Гетьмана України — Кирила Розумовського. Сам палац був деревʼяним і на момент будівництва Інженерних споруд уже втратився, цитує Перов історичну довідку архітектора Іллі Соколова.
Активісти написали відповідні заяви. Наразі поліція зупинила будівельні роботи.
Раніше ми писали, що у Полтаві хочуть знести будинок ХІХ століття, щоб збудувати багатоповерхівку.
Фото: Алла Бондаренко; “Спадщина”