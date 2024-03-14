На Печерську під виглядом ремонту розбирають фундаменти палацу Розумовського

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Ірина Маймур
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На Печерську під виглядом ремонту розбирають фундаменти палацу Кирила Розумовського. Зокрема йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці 19 століття.

Про це повідомили активіст Дмитро Перов і краєзнавець Антон Короб.

Попри те, що ці історичні будівлі ввійшли у Звід пам’яток та складали частину комплексу будівель Київська фортеця, їх передали забудовнику ТОВ "Собі" для "капітального ремонту", фактично — реконструкції з надбудовою, зазначає Антон Короб.

Жодних археологічних досліджень досліджень не проводили. Натомість забудовник почав зносити будівлі, розбирати фундаменти й проводити будівельні роботи.

Будинки є складовою фортифікаційного комплексу Микільської брами, більш відомої сьогодні за проєктом реновації Арсенальної площі. Будівлю інженерних служб збудували на мурованих фундаментах палацу останнього Гетьмана України — Кирила Розумовського. Сам палац був деревʼяним і на момент будівництва Інженерних споруд уже втратився, цитує Перов історичну довідку архітектора Іллі Соколова.

Активісти написали відповідні заяви. Наразі поліція зупинила будівельні роботи.

Раніше ми писали, що у Полтаві хочуть знести будинок ХІХ століття, щоб збудувати багатоповерхівку.

Фото: Алла Бондаренко; “Спадщина”

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Опубліковано: 14 березня 2024
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