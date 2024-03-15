У будинку-пам’ятці на Печерську з’явилися тріщини через будівництво поруч

Активіст Дмитро Перов і місцеві мешканці обстежили пам’ятку архітектури та містобудування — Будинок Київського військового округу 1935-1940 років. Споруда розташована на вулиці Мазепи, 3-5.

Будівля впритул прилягає до фундаментів палацу Кирила Розумовського, який наразі намагається зруйнувати забудовник.

Через проведення будівельних робіт у Будинку військового округу з’явились деформаційні тріщини. В одному з під'їздів памʼятки вони пройшли через всі поверхи до самого даху.

Місцеві також побоюються, що продовження будівництва викличе активізацію зсувних процесів, адже схил Дніпра тут простягаєть менше, ніж за 50 метрів.

Як зазначає активіст, для пам'яток архітектури встановлена охоронна зона — 20 метрів від периметру забудови. У межах охоронної зони пам'ятки категорично заборонено проведення будівельних робіт з нового будівництва, а також робіт на існуючих об’єктах, якщо внаслідок цього зовнішні геометричні розміри об’єкту збільшаться більш як на 15%.

Раніше ми писали, що на Печерську під виглядом ремонту розбирають фундаменти палацу Кирила Розумовського. Зокрема йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці 19 століття.

Попри те, що ці історичні будівлі ввійшли у Звід пам’яток та складали частину комплексу будівель Київська фортеця, їх передали забудовнику ТОВ "Собі" для "капітального ремонту", фактично — реконструкції з надбудовою, зазначає Антон Короб.

Жодних археологічних досліджень досліджень не проводили. Натомість забудовник почав зносити будівлі, розбирати фундаменти й проводити будівельні роботи.

Фото: Дмитро Перов